Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Московской области
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Истра]
В Подмосковье стартовала ежегодная Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», ее проведут на территории Госфильмфонда в Домодедово, музея «Новый Иерусалим» в Истре, а также школ Дмитрова и Орехово-Зуевского городского округа, сообщает Министерство образования Московской области. Муниципальные акции прошли во всех округах региона.
«У нас в Подмосковье к акции присоединились более 20 тысяч человек, в этом году проверяются знания по истории. Участие в акции позволяет родителям лично пройти все этапы сдачи ЕГЭ от входа в пункт проведения до заполнения экзаменационных бланков. Это помогает не только понизить уровень тревожности родителей из-за предстоящих экзаменов, но и придать уверенности самим выпускникам», — уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, взрослые будут сдавать экзамен в сокращенном формате. При этом его будут составлять на основе заданий, аналогичных тем, которые предстоит решить одиннадцатиклассникам. Гостями акции в регионе станут актер театра и кино Александр Мартынов, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина и не только. Отметим, что инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.