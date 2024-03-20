Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Московской области

«У нас в Подмосковье к акции присоединились более 20 тысяч человек, в этом году проверяются знания по истории. Участие в акции позволяет родителям лично пройти все этапы сдачи ЕГЭ от входа в пункт проведения до заполнения экзаменационных бланков. Это помогает не только понизить уровень тревожности родителей из-за предстоящих экзаменов, но и придать уверенности самим выпускникам», — уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.