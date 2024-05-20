Выпускник Губернского колледжа получил награду за проявленное мужество в зоне СВО

Выпускник Губернского колледжа Артем Кот представлен к государственной награде за проявленное мужество и самоотверженность в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Губернский колледж мужчина окончил по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». В зоне СВО бывший студент из Серпухова служит старшим радиотелефонистом штурмовой роты 80-й отдельной мотострелковой бригады. Боец, рискуя жизнью, сумел под атакой дронов восстановить линию связи, благодаря чему была обеспечена возможность оперативного управления подразделениями.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководством силовых структур региона.