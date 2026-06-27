Выпускников Академии МЧС из Химок чествовали на Красной площади

На Красной площади состоялась церемония выпуска специалистов Академии гражданской защиты МЧС России. В самом сердце столицы чествовали курсантов, студентов и воспитанников учебных заведений ведомства. В торжествах участвовали выпускники не только Академии гражданской защиты, но и других учебных заведений МЧС — всего более тысячи человек.

Среди почетных гостей церемонии был глава МЧС России Александр Куренков, а также представители центрального аппарата министерства, депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области, представители общественности и иностранные делегации.

Особой гордостью Академии в этом году стали 105 выпускников, окончивших обучение с отличием. Министр лично вручил им красные дипломы. 21 выпускник удостоился высшей награды — золотой медали «За особые успехи в учении». Всего АГЗ МЧС России в этом году окончили 605 человек: курсанты, студенты, слушатели, обучающиеся научно-исследовательского центра, а также воспитанники Кадетского пожарно-спасательного корпуса.

Лидер Движения общественной поддержки Химок Алина Шалимова обратилась к молодым специалистам.

«Выпускники Академии выбрали благородный путь — служить людям, спасать других. Их пример вдохновляет молодёжь и напоминает, что настоящий патриотизм — это ежедневный труд и готовность прийти на помощь. Желаю ребятам достойно нести высокое звание спасателя», — сказала она.

Важной частью церемонии стал традиционный ритуал прощания со Знаменем Академии — символом доблести, чести и верности служебному долгу. Перед товарищами и наставниками молодые специалисты принесли торжественную клятву, преклонив колено в знак готовности служить Отечеству.

Мероприятие завершилось торжественным маршем: парадные расчеты выпускников промаршировали по брусчатке Красной площади на фоне Кремля. Для каждого из них этот день стал завершением учебы и началом профессионального пути на благо безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в Химках открыли памятную доску основателю патриотического объединения «СОВА».