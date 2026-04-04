Взрывы прогремели над российским городом: работает ПВО
Shot: над Курском ночью прогремели взрывы — что известно
Над Курском вечером раздалась серия взрывов — по данным очевидцев, первые звуки были слышны около 23:00. Местные жители сообщили телеграмм-каналу Shot о вспышках в небе и характерном гуле, похожем на работу беспилотников.
Предварительно, в городе сработали системы ПВО, которые отражали атаку воздушных целей. Несколько взрывов прогремели на окраинах Курска.
Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
