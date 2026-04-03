В Петербурге арестовали родителей по обвинению в убийстве ребенка

ВВ Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Об этом сообщает «Lenta.ru».

По версии следствия, пара намеренно ограничивала в пище своего несовершеннолетнего ребенка, что привело к его смерти от истощения. Дело было возбуждено после обнаружения тела малолетнего. В ходе предварительного расследования были собраны доказательства, свидетельствующие о том, что родители действовали умышленно.

Обвиняемые свою вину не признают. Защита намерена обжаловать решение об аресте. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

