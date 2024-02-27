За этот месяц уже более двух тысяч учителей в Подмосковье получили компенсацию аренды жилья

С 1 февраля учителя Московской области могут получить компенсацию аренды жилья. На сегодняшний день данную выплату уже получили более 2,2 тысяч педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что выплата составляет двадцать тысяч рублей и предусмотрена для преподавателей по семи направлениям: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что главной целью ввода данной выплаты состоит в поддержке учителей, которые уже работают в регионе, а также создать достойные условия для привлечения новых педагогических кадров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.