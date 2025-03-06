Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила столицы Евросоюза за бездействие в отношении украинских атак на газопровод «Турецкий поток». Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала европейские страны за молчаливую реакцию на попытки Украины атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». По ее словам, такое поведение европейских столиц демонстрирует «жалкую трусость», особенно учитывая, что эти атаки напрямую угрожают энергетической безопасности самого Евросоюза.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 28 февраля украинские силы пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края с помощью трех беспилотников. Все цели были уничтожены российскими системами ПВО, компрессорная станция продолжает работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что это не первая подобная попытка — 11 января в районе той же компрессорной станции были сбиты девять дронов.

Захарова подчеркнула парадоксальность ситуации: европейские лидеры активно обсуждают гарантии безопасности для Украины, но при этом игнорируют прямые угрозы собственной энергетической инфраструктуре. Она отметила, что ни на одном заседании министров энергетики, иностранных дел, обороны или представителей спецслужб стран ЕС этот вопрос не поднимался. По мнению представителя МИД, только отдельные страны в Евросоюзе еще сохраняют способность защищать свои интересы.

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