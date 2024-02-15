Со школьниками и студентами Подмосковья поговорили о развитии творческой сферы страны в рамках профориентационных занятий цикла «Россия — мои горизонты». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что в рамках занятий ребятам показали видеоролик с выставки-форума «Россия». От российского режиссера Константина Богомолова учащиеся узнали, как государство поддерживает развитие театрального искусства в России. После просмотра обучающимся предложили выполнить интерактивное задание «Было-стало», благодаря которому они узнали, как меняется и развивается креативный сектор в стране.

Педагоги также показали учащимся видеоинтервью с Александром Кайгородовым, основателем студии компьютерной графии Green FX. Он рассказал об разновидностях и особенностях эффектов в кино. Школьники и студенты на примере сцены из сериала «Собор» увидели, как создается компьютерная графика.

Напоминаем, что предыдущее занятие было посвящено профессиям и достижениям в транспортной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области создают пять индустриальных парков нового формата.