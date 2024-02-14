Губернатор Воробьев: пять индустриальных парков нового формата создают в Московской области

В Подмосковье создаются пять индустриальных парков нового формата. Об этом в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия», который прошел в День промышленности, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка места для проживания, обучения специалистов», — отметил губернатор.

В ходе пленарной сессии также выступил заместитель председателя Правительства России — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он подчеркнул, что в каждом субъекте Российской Федерации есть свои производства, которые составляют неотъемлемую часть экономики страны.

«Хотел бы поблагодарить всех промышленников нашей страны за самоотверженный труд, за то, что сегодня в ответственный период для нашей страны делается и будет делаться. Я хочу пожелать всем успехов в развитии и в достижении тех намеченных целей, которые перед нами стоят», — сказал зампред.

Губернатор Московской области в свою очередь отметил, что новый формат индустриальных парков в регионе разработали по принципу «все включено». Так, он предусматривает создание готовой инфраструктуры (сети, дороги), готовых производственных помещений, общежития, кафе, зоны отдыха и рекреации и не только. По словам Воробьева, особенно важна в этом вопросе подготовка кадров для промышленности, а именно — на уровне колледжей. Для этого, помимо существующей программы «Профессионалитета», можно совместно с коллегами из других регионов разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями.

Воробьев также отметил, что Подмосковье считается крупным промышленным центром, развиваться в этом направлении региону помогает, в том числе, цифровизация и умные решения. Так, здесь внедрен проектный офис — Центр содействия строительству, действует программа «Земля за 1 рубль».

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