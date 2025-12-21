«Забытые сердца» под следствием: в Ростовской области ищут живодеров, погубивших собак и кошек

На территории учреждения «Забытые сердца», расположенного в Аксайском районе, были обнаружены трупы кошек и собак. По данным местных СМИ, состояние бедолаг указывает на возможные факты жестокого обращения и ненадлежащего содержания. Сколько именно зверей обнаружили не уточняется, но речь может идти о нескольких пушистых постояльцах.

Правоохранительные органы уже проводят собственное расследование, а надзорное ведомство взяло ход и результаты этой работы на особый контроль. По итогам проверки будут приняты процессуальные решения и меры прокурорского реагирования.

Эта трагедия в Ростовской области происходит на фоне целой череды тревожных сигналов о нарушениях в сфере обращения с животными по всей стране. Совсем недавно в Башкирии из озера Узеть было извлечено 780 тел овец, погибших при невыясненных обстоятельствах, что также потребовало вмешательства правоохранительных органов. А в конце ноября общественный резонанс вызвало скандальное предложение красноярского депутата Бориса Мельниченко использовать бездомных собак на спецоперации, которое подверглось жесткой критике со стороны депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Ранее сообщалось, что активисты спасли 14 истощенных животных из частного приюта в Ростовской области.