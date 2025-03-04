Зеленский заявил о готовности работать под руководством Трампа

Киев принял решение о работе с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в одной из социальных сетей.

По словам Зеленского, власти Украины, он и его команда будут работать под сильным лидерством американского президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Фактически, Зеленский заявил о готовность работать с командой избранного президента США для достижения мира.

Также Зеленский подчеркнул, что власти Киева ценят всю оказанную Украине помощь от США, помнят и передачу вооружений. Также глава киевского режима выразил стремление быстрее сесть за стол переговоров.

Напомним, ранее стало известно, о чем будет говорить Дональд Трамп в обращении к Конгрессу Соединенных Штатов.