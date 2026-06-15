Жара попрощалась с Подмосковьем: когда в регион вернется летняя погода после дождей

Июньская жара в Подмосковье официально закончилась. Синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил жителей региона о грядущей неделе дождей.

В ночь на вторник, 16 июня, температура воздуха упадет до +8…13 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозами. Ветер разгонится до 15 м/с. Столбик термометра днем покажет от +16 до +21 градуса.

В среду и четверг характер погоды не изменится: дожди продолжатся, дневная температура не поднимется выше +21. Ночью будет свежо — +9…14 градусов. Ветер останется юго-западным с порывами до 15 м/с.

Потепление начнется в пятницу. Осадки прекратятся, воздух прогреется до +19…24 градусов. А в субботу в регион вернется настоящая жара: днем ожидается +21…26 градусов при слабом ветре. Правда, синоптики не исключают небольшой дождь.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».