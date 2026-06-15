Лето закончилось? Как долго дожди и похолодание продлятся в Подмосковье

Аномальная июньская жара закончилась, в Московской области началась неделя дождей. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи в регионе столбик термометра опустится до +8 градусов. Самым холодным днем станет вторник, однако уже на выходных есть шанс на возвращение летнего тепла. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик Александр Ильин.

В ночь на вторник в Москве и по области ожидается температура +8…13 градусов. Днем 16 июня пройдет кратковременный дождь, местами по региону возможны грозы. Температура в столице составит +17…19 градусов, в Подмосковье от +16 до +21. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 15 м/с.

Небольшой дождь продлится в ночь на среду, предупредил синоптик. Столбики термометра покажут +9…14 градусов, днем температура в Московской области поднимется до +16…21. Ветер сохранит юго-западное направление, местами также возможны порывы до 15 м/с. Аналогичную погоду обещают жителям столичного региона в четверг: дожди продолжатся, а дневная температура не поднимется выше +21 градуса. Потепление начнется в конце рабочей недели.

«Ночью в пятницу возможен небольшой дождь, температура составит +9…14 градусов, ветер западный 3-8 м/с. Днем: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +19…24 градуса, ветер западный 3-8 м/с», — сообщил Ильин.

Жара вернется в субботу. Днем 20 июля воздух в столичном регионе прогреется до +21…26 градусов, ветер ожидается слабый. Однако метеорологи не исключают небольшой дождь. В жару для многих привычно спать под вентилятором, но подобный отдых способен принести не расслабление, а спазмы и боли. Людям с проблемами со здоровьем и вовсе запрещен сон под вентилятором.

На неделе с 15 по 22 июня ожидается переменчивая солнечная активность: от низкой до умеренной. При этом геомагнитное возмущение будет преимущественно слабым, заключил синоптик.