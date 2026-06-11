Жена известного журналиста-иноагента «затерроризировала» магазины в США
Журналист-иноагент Кучер начал избегать магазинов в США из-за поведения супруги
Фото: [istockphoto.com/Nodar Chernishev]
Журналист Станислав Кучер*, признанный в России иностранным агентом и проживающий в США, публично пожаловался на свою супругу, пишет Газета.ru. По словам Кучера, жена Тамара систематически устраивает скандалы в американских супермаркетах, проверяя сроки годности продуктов. Мужчина признался, что теперь избегает некоторые магазины, где его уже запомнили как мужа «той самой женщины».
Журналист Станислав Кучер в ходе одного из последних интервью рассказал, как переезд в США обернулся для него не только свободой слова, но и репутационным кошмаром в местных продуктовых сетях.
«Тамара буквально затерроризировала американские магазины. <...> Она просто приходит, берет тот или иной продукт и говорит: «Вы посмотрите — просрочен!» Дальше она ставит на уши абсолютно всех», — рассказал он.
Ситуация усугубилась тем, что скандалы перестали быть анонимными. Кучер признался, что теперь его узнают в некоторых магазинах. Работники и постоянные посетители уже запомнили мужчину как супруга «той самой женщины», которая регулярно устраивает разнос.
«Я избегаю этих магазинов», — сказал Кучер, объяснив, что чувствует себя некомфортно.
Напомним, что еще в 2025 году Кучер пояснял, что его переезд в США в 2019 году не был политическим шагом. Журналист настаивал, что решение продиктовано давним желанием пожить в Америке, а не преследованиями на родине.
Однако, судя по последним откровениям, эмигрантские будни складываются не только из свободы, но и из бытовых конфликтов. Причем масштаб этих конфликтов таков, что муж предпочитает держаться подальше от мест преступления — то есть от продуктовых полок.
*признан Минюстом России иностранным агентом