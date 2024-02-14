Жителей Московской области пригласили посмотреть Суперфинал Битвы роботов

Жители Подмосковья смогут в режиме онлайн посмотреть суперфинал Международного чемпионата по битве роботов, который пройдет в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Трансляцию можно будет смотреть здесь. В ведомстве уточнили, что в состязаниях примут участие 16 команд из России, Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана. По итогам проведения финала сезона Чемпионата 2023 года путевку в суперфинал получили призеры — московская команда «ТурбоМеХатроники» (Российский университет транспорта), индийская команда «DS Robotics» и чемпион Битвы роботов — китайская команда «Roc». Соревнования стартуют в следующую субботу, они продлятся три дня.

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