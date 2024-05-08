Жителей Подмосковья пригласили к участию во Всероссийском соревновании по ИИ

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) и информационным технологиям для энциклопедии «Знание.Вики».

Регистрация на соревнование доступна по ссылке. К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и команды стартапов. Им предстоит продемонстрировать знания и навыки в проверке актуальности источников информации, качества и достоверности текстов, а также в анализе и экспертизе их содержания.

Финал соревнования пройдет в конце мая. Победители смогут поступить на бюджетное отделение в магистратуру Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе активно развиваются президентские проекты.

*Возрастное ограничение 16+