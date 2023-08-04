Жители Чехова попросили главу отремонтировать дорогу и детскую площадку
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Во время рабочей поездки главы городского округа Чехов Григория Артамонова в деревню Крюково местные жители попросили отремонтировать участок автодороги. Она соединяет жилой сектор с остановкой общественного транспорта.
Артамонов сообщил, что в этом году данный участок отсыпят асфальтовой крошкой до конца августа как временное решение проблемы. На следующий год дорога будет включена в программу капремонта. Также до конца лета будет решен вопрос с реконструкцией детской площадки. Здесь появится новый игровой комплекс.
Крюковцы попросили обустроить пешеходную дорожку от Сельской улицы. Эта «народная тропа» востребована у учеников соседней школы, родителей, которые отводят своих детей в учебное заведение. Артамонов дал поручение проработать вопрос до конца сентября.
«Общение с жителями проходило в удобном формате – в конце рабочего дня. Это очень удобно для работающих граждан», — отметил глава Чехова Артамонов по итогу рабочей поездки в Крюково.