Жители Чехова попросили главу отремонтировать дорогу и детскую площадку

Во время рабочей поездки главы городского округа Чехов Григория Артамонова в деревню Крюково местные жители попросили отремонтировать участок автодороги. Она соединяет жилой сектор с остановкой общественного транспорта.

Артамонов сообщил, что в этом году данный участок отсыпят асфальтовой крошкой до конца августа как временное решение проблемы. На следующий год дорога будет включена в программу капремонта. Также до конца лета будет решен вопрос с реконструкцией детской площадки. Здесь появится новый игровой комплекс.

Крюковцы попросили обустроить пешеходную дорожку от Сельской улицы. Эта «народная тропа» востребована у учеников соседней школы, родителей, которые отводят своих детей в учебное заведение. Артамонов дал поручение проработать вопрос до конца сентября.