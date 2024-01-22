Жители Подмосковья могут стать участниками кейс-чемпионата по креативному предпринимательству

Жители Подмосковья в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет могут стать участниками всероссийского кейс-чемпионата по креативному предпринимательству, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель проекта — создание возможностей для развития и осознанного выбора карьерного пути у молодежи, а также развитие креативных предпринимательских проектов, уточнили в ведомстве. Ежегодно участие в этих соревнованиях принимают свыше 2,5 тысячи школьников, студентов и молодых специалистов из разных российских регионов.

Узнать более подробную информацию о чемпионате и отправить заявку можно по ссылке. Победители в том числе получат возможность принять участие в трехдневном форуме в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что тема кадров в школах региона требует особого внимания.

*Возрастное ограничение 14+