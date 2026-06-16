Жители Подмосковья смогут отметить День памяти и скорби 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Подмосковье отметят важную для России дату — День памяти и скорби, жители смогут присоединиться к ряду памятных мероприятий, которые пройдут на территории региона в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

В этот день в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны нарушила пакт о ненападении и обрушила удар по советским городам, аэродромам и воинским частям, сообщается в исторических источниках. Теперь, спустя десятилетия, можно провести историческую параллель: государства, напавшие на Советский Союз 22 июня 1941 года, продолжают проводить агрессивную антироссийскую политику и пытаются переписать историю. В связи с этим День памяти и скорби, учрежденный указом Президента России № 857 от 1996 года, остается напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа.

Центральными событиями этого дня станут возложения цветов и венков к памятникам, братским могилам и мемориалам Великой Отечественной войны. Кроме того, в округах Подмосковья пройдут митинги. В ночь с 21 на 22 июня пройдет общероссийская минута молчания, параллельно стартует международная акция «Свеча памяти»:.

Кроме того, в регионе состоится международная акция «Огненные картины войны», в рамках которой добровольцы выложат из десятков тысяч горящих свечей масштабные огненные полотна, объединенные темой «Трагедии и Победы региона или страны в годы войны», а также акция «Меня коснулась война». В программу мероприятий войдут уроки мужества, тематические выставки, кинопоказы и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.