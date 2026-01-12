Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на старый Новый год

После череды аномальных снегопадов и морозов погода в двух столицах России к старому Новому году стабилизируется. Об этом URA.RU рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, сильных морозов и обильных осадков в праздничные дни в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге не ожидается.

Шувалов сообщил, что в главной российской столице начало недели будет сопровождаться умеренной облачностью и небольшими осадками. Температура воздуха в понедельник и вторник составит от минус 3 до минус 8 градусов.

Основной снегопад ожидается в ночь с 13 на 14 января, что приведет к увеличению высоты сугробов на 3-5 см. В праздничный вечер столбик термометра опустится до минус 10 градусов, а утром 14 января температура составит около минус 5 градусов.

В Санкт-Петербурге кардинальных изменений погоды не предвидится, подчеркнул синоптик. Над городом продолжит доминировать скандинавский антициклон, который препятствует активным снегопадам. Благодаря этому снежных завалов не ожидается, а ветер не будет усиливаться.

Погода в Северной столице окажется менее снежной, но более холодной, чем в Московском регионе. На протяжении всей недели температура воздуха будет держаться в диапазоне от минус 11 до минус 16 градусов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области прогнозируют аномальное похолодание до минус 40 градусов.