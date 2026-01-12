Сибирь замерзает: в регионе обещают морозы, от которых застынет кровь в жилах

В Новосибирской области ожидается приход волны аномально низких температур. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание начнется 14 января. О резком похолодании сообщает Сиб.фм .

Пик морозов прогнозируется на период с 16 по 18 января. В эти дни дневные температуры составят от -25 до -33 градусов Цельсия. В ночное время столбики термометров могут опускаться до отметки -38 градусов.

В отдельных, особенно отдаленных районах региона, метеорологи не исключают понижения температуры воздуха до -40 градусов. По предварительным оценкам, холодная погода может сохраниться до конца января, а существенное потепление ожидается лишь в феврале.

Местные власти рекомендуют жителям по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице и избегать дальних поездок. Гражданам советуют внимательно отнестись к выбору теплой одежды, проверить исправность систем отопления в домах и подготовить автомобили к эксплуатации в экстремальных условиях.

