Сибирь замерзает: в регионе обещают морозы, от которых застынет кровь в жилах
В Новосибирской области прогнозируют аномальное похолодание до -40 градусов
Фото: [Зима наступила в Подмосковье/Медиасток.рф]
В Новосибирской области ожидается приход волны аномально низких температур. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание начнется 14 января. О резком похолодании сообщает Сиб.фм.
Пик морозов прогнозируется на период с 16 по 18 января. В эти дни дневные температуры составят от -25 до -33 градусов Цельсия. В ночное время столбики термометров могут опускаться до отметки -38 градусов.
В отдельных, особенно отдаленных районах региона, метеорологи не исключают понижения температуры воздуха до -40 градусов. По предварительным оценкам, холодная погода может сохраниться до конца января, а существенное потепление ожидается лишь в феврале.
Местные власти рекомендуют жителям по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице и избегать дальних поездок. Гражданам советуют внимательно отнестись к выбору теплой одежды, проверить исправность систем отопления в домах и подготовить автомобили к эксплуатации в экстремальных условиях.
