Жителям Подмосковья объяснили, как стать наблюдателями на выборах президента

В России ведется набор наблюдателей за выборами президента страны. Все кандидаты пройдут обучение, сообщила пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что стать наблюдателем может гражданин России, который обладает активным избирательным правом.

Набор наблюдателей ведут общественные палаты регионов и избирательные штабы кандидатов. Назначить наблюдателей могут политическая партия, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, общественные палаты и субъекты общественного контроля.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В Подмосковье на некоторых участках, уточняли в Мособлизбиркоме, применят технологию QR-кода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация сокращает время реагирования на нештатные ситуации.