Жителям Подмосковья объяснили, как стать наблюдателями на выборах президента
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В России ведется набор наблюдателей за выборами президента страны. Все кандидаты пройдут обучение, сообщила пресс-служба ЦИК.
В Центризбиркоме напомнили, что стать наблюдателем может гражданин России, который обладает активным избирательным правом.
Набор наблюдателей ведут общественные палаты регионов и избирательные штабы кандидатов. Назначить наблюдателей могут политическая партия, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, общественные палаты и субъекты общественного контроля.
Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. В Подмосковье на некоторых участках, уточняли в Мособлизбиркоме, применят технологию QR-кода.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что цифровизация сокращает время реагирования на нештатные ситуации.