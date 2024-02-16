Технологию QR-кода применят на президентских выборах на ряде участков в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье во время выборов президента России на некоторых участках применят технологию QR-кода, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Речь идет об участках, которые не будут оснащены КОИБами — комплексами обработки избирательных бюллетеней.
В избирательной комиссии Московской области отметили, что благодаря специальному программному обеспечению проверка сведений будет осуществляться в автоматическом режиме. При обнаружении несоответствия данных, программа уведомит об этом оператора.
Зашифрованные в QR-код сведения из протокола будут размещены на протоколе УИК об итогах голосования. При сканировании кода данные автоматически попадут в ГАС «Выборы».
В Мособлизбиркоме подчеркнули, что данная технология сэкономит время и позволит избежать ошибок при подсчете голосов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.