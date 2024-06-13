Жителям Подмосковья объяснили, можно ли получить права на заброшенный участок в СНТ

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли приобрести права на заброшенный участок в садовом товариществе.

Так, согласно первому пункту 225-й статьи Гражданского кодекса РФ, бесхозной считается вещь, в том числе недвижимая, у которой нет собственника или собственник которой неизвестен или отказался от нее.

Бесхозяйные недвижимые вещи, например, земельные участки, принимаются на учет Росреестром и его территориальными органами по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого находятся такие объекты.

«По истечение года орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на данный земельный участок. Таким образом, для решения вопроса о приобретении прав на бесхозяйный земельный участок в СНТ, расположенном в Московской области, необходимо первоначально выяснить сведения о наличии либо отсутствии зарегистрированных прав на данный земельный участок, в том числе путем получения электронной услуги на официальном сайте Росреестра», — объяснила Ирина Фаевская.

В случае признания права муниципальной собственности на указанный земельный участок, отметила омбудсмен, вопрос о приобретении прав на него может быть решен путем обращения в администрацию соответствующего муниципалитета.

При этом в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании: решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату; договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду и договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие инициативы необходимо принять для цифровой трансформации России.