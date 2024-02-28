Жителям Подмосковья рассказали, где можно получить необходимую информацию о выборах президента

Узнать обо всех особенностях голосования на выборах президента России помогут специальные информаторы, напомнила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что сейчас в рамках подготовки к голосованию реализуется проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий проводят поквартирные обходы и лично рассказывают гражданам о предстоящих выборах, формах и способах голосования, включая ДЭГ.

Информаторы также раздают жителям Подмосковья памятки о днях голосования, напоминают адреса избирательных участков, а также предоставляют информацию о режиме работы участковых избирательных комиссий.

«Информаторы одеты в фирменные брендированные куртки, при себе имеют бейдж-удостоверение. Адресное информирование избирателей проводится в срок с 17 февраля по 7 марта», — уточнила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.