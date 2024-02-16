Жителям Подмосковья рассказали, как упрощенно перевести ребенка в первый класс

Воспитанники детских садов Московской области, которые входят в состав школ-комплексов, могут перевестись в начальную школу в упрощенном формате. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Перевод осуществляется в начальную школу того же образовательного комплекса, куда ребенок ходит в детский сад. Для этого необходимо только написать заявление и передать его воспитателю. Это быстро и удобно, а зачисление в первый класс происходит автоматически», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Такой перевод позволит избавить родителей от необходимости приносить дополнительные документы, отметили в ведомстве. При этом адрес регистрации не важен, поскольку при наличии заявления от родителей место в школе ребенку будет обеспечено. Родители, которые хотят подать заявление в иную школу, смогут сделать это с начала апреля через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.