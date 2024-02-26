Жителям Подмосковья расскажут о ключевых достижениях в ходе Международного салона образования

Жители Подмосковья смогут посетить Московский международный салон образования (ММСО), запланированный на 3 и 4 апреля 2024 года, в очном и онлайн-формате. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ходе мероприятия будет затронута тема развития человеческого потенциала в интересах экономики России. Посетители смогут посетить выставку образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений, форумы, выступления и не только. Мероприятия деловой программы будут проходить в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», а также будут доступны на онлайн-платформе «ММСО.Коннект».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.