Жителям российского региона отказывают в направлениях на операции в других областях

Ярославская область отказывает пациентам в направлениях на лечение в другие регионы, если необходимую помощь можно получить внутри региона. Об этом на заседании профильного комитета в областной думе заявила директор территориального фонда ОМС Диана Смыслова, ее слова передает «Коммерсантъ» . Депутаты поинтересовались, как быть тем, кто записан на операцию через год, тогда как в соседнем регионе ее готовы сделать немедленно.

Порядок, единый для всех

Вопрос от депутата Елены Кузнецовой звучал просто, но за ним стояли реальные истории пациентов. Как получить направление на лечение в другой регион? Ответ директора фонда ОМС оказался жестким и однозначным.

Получение помощи по ОМС за пределами своего региона регулируется приказом Минздрава. И основной принцип таков: если медицинская организация не включена в региональную программу, а вся необходимая помощь может быть оказана в местных больницах и поликлиниках, то направления в другие территории не выдаются.

«Эта практика применяется во всех регионах. Например, Москва вообще не выдает направлений на другие территории», — подчеркнула Диана Смыслова.

Исключение одно: когда в регионе пациенту действительно не могут оказать требуемую помощь. Ничего личного — только правила.

Год ожидания против немедленной операции

Депутата Кузнецову такой ответ не устроил. Она привела конкретную ситуацию: человек записан на операцию через год, но в другом регионе ему готовы сделать ее хоть завтра. Как быть?

Смыслова ответила, не меняя тона: пациент получит помощь именно в том порядке, который установлен законодательством. А длительного ожидания в ярославских медучреждениях, по ее словам, не наблюдается.

Особый случай: эпопея с Центром Лиходея

Отдельной больной темой стала реабилитация. Директор фонда признала: существует целая «эпопея» с подмосковным Центром восстановительной терапии имени М. А. Лиходея. Пациенты жалуются, что поликлиники не выдают туда направления. И, по словам Смысловой, делают это совершенно правильно.

«У нас достаточно медучреждений, которые любую медицинскую реабилитацию по любому профилю могут оказать здесь, на территории Ярославской области», — заявила она.

Резюме для пациентов звучит так: лечиться и восстанавливаться область готова своими силами. Исключения — только для тех случаев, когда местная медицина бессильна. Остальным придется довольствоваться тем, что есть, и не рассчитывать на поездки в столицу или соседние регионы.