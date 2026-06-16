«Звезда» «Пусть говорят» под домашним арестом: Диане Шурыгиной грозит до 6 лет колонии за порно

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении скандальной героини шоу «Пусть говорят» и блогера Дианы Шурыгиной. Об этом сообщают Telegram-каналы. Она пробудет под домашним арестом до 19 июля.

Ранее стало известно, что в отношении Шурыгиной возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы или штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Правоохранители провели обыск в московской квартире Шурыгиной (после замужества — Шляниной) 11 июня. Суд рассмотрел вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств. По данным Telegram-каналов, изъята видеоаппаратура, с помощью которой блогер снимала контент для взрослых.

Как сообщает «Лента.ру», Шурыгина может находиться в СИЗО. Ее бывший возлюбленный Святослав Гусев предположил, что поводом для дела могли стать интимные видео блогера, опубликованные в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. При этом она не скрывала, что зарабатывает на продаже подобного контента.