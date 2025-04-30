«Звездный психолог» Тлиашинова взялась срочно продавать свой дом в Подмосковье

После того как налоговая служба потребовала от так называемого «психолога звезд» Инны Тлиашиновой оплатить налоги на 460 млн руб., она взялась продавать свой дом в Подмосковье почти за ту же сумму. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее уже сообщалось, Федеральная налоговая служба выставила Тлиашиновой, которая позиционирует себя как коуч и психолог и проживает в Дубае, претензию в размере 460,6 млн руб. После этого стало известно, что она взялась продавать свой роскошный российский дом. Недвижимость находится в Солнечногорском районе Подмосковья, в коттедже 1,6 тыс. кв. м площади. В комплекте к нему идет участок на 200 соток.

«Внутри — три этажа, бассейн, роскошная отделка и дорогая мебель, собственный спа-кабинет, пять спален и многое другое», — указал микроблог.

По имеющимся данным, уже появился потенциальный покупатель на этот дом, который до сих пор не выложил за него деньги в необходимом количестве.

Ранее сообщалось, что на торгах в Петербурге за 1,1 млн руб. продали загранпаспорт Жириновского. Стартовая цена красной книжки советского образца с автографом была 100 тыс. руб., но очень быстро цена перевалила за миллион.