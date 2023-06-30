«Человек здоров, когда не испытывает напряжения»: выяснилось, как психологи в поликлиниках могут помочь россиянам

С июля в силу вступает инициатива Минздрава о функционировании кабинетов психологической помощи при поликлиниках. Воспользоваться ей смогут граждане, имеющие полис ОМС.

Такая инициатива, по мнению психолога Кристины Радиной, положительно скажется на эмоциональном состоянии россиян. Как она уточнила, здоровье, по определению ВОЗ, — это не только отсутствие болезней. Это состояние полного физического, психического и морального благополучия.

«Человек здоров не только тогда, когда у него нет физических болезней, но и тогда, когда он не испытывает эмоционального напряжения. К сожалению, у нас до этого не была развита в обществе идея заботы о своем ментальном здоровье. Такая инициатива позволит гражданам обратить внимание на свое моральное состояние», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Радина уточнила, что часто люди испытывают симптомы, не имея каких-то конкретных заболеваний.

«Панические атаки — это бич современности, тревожные расстройства. То есть, когда объективно все органы работают нормально, но из-за стресса человек может испытывать тахикардию, потливость ладоней, ощущение ватных ног, может крутить живот. И люди очень часто не понимают, что с ними происходит», — продолжает психолог.

По этому поводу человек переживает и чувствует себя странно, потому что нет психологического просвещения.

«Услугами психологов в поликлиниках смогут воспользоваться граждане с ОМС. Они станут более здоровыми, улучшат качество жизни, более внимательно будут смотреть за своим эмоциональным состоянием. И чем больше станет таких людей, тем меньше конфликтов будет возникать на работе и в семьях: родители будут менее агрессивными по отношению к детям», – пояснила эксперт.

Таким образом, она подытожила, что такие приемы пойдут на пользу не только отдельным людям, но и всему обществу.

Ранее психолог поддержал идею создать в России «тайных пациентов».