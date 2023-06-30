«Гораздо эффективнее, чем экзамены»: психолог поддержал идею создать в России «тайных пациентов»

В России предложили развивать институт так называемых «тайных пациентов», которые будут проверять качество и доступность медицинских услуг, а также отношение врачей. Как рассказал международный эксперт в области биотехнологии Сергей Вострухов, нынешней законодательной базы достаточно, чтобы реализовать эту инициативу.

По его мнению, важно лишь тщательно проработать этическую и практическую стороны вопроса.

Идею поддержал и психолог Марсель Сультеев при условии, что этот тайный пациент будет полностью «знать свой предмет».

«На самом деле, это очень хорошая идея. Самое важное здесь, чтобы сами эти тайные пациенты были стрессоустойчивыми и всегда могли задавать структурированные и логически правильные вопросы при проверке тех или иных медработников», — рассказал Сультеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что такая идея благоприятно скажется, прежде всего, на развитии самих медицинских организаций.

«Если будут часто приходить тайные пациенты, сотрудники медучреждений будут вынуждены проходить проверку, отвечать на поставленные вопросы. Это гораздо эффективнее, чем экзамены на повышение квалификации, потому что в таком случае они просто зубрят теорию, но начиная работать, забывают о ней», — поясняет психолог.

Если же в течение недели несколько раз тайные пациенты будут приходить с вопросами, медики вынуждены будут время от времени вытаскивать из кратковременной памяти полученные знания.

«Но, конечно же, тайных пациентов тоже важно обучать, давать им информацию, как правильно спрашивать, и какие цели преследуют их визиты», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что в России предложили внедрить «тайных пациентов».