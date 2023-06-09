Еще одна современная нейрохирургическая операционная открылась в МОНИКИ

В отделении нейрохирургии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского открылась новая современная операционная. Она стала третьей по счету в данном отделении. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, операционную оснастили высококлассным оборудованием, в том числе микроскопом и интраоперационным компьютерным томографом. На эти цели было направлено свыше двухсот миллионов рублей.

«Открытие новой нейрохирургической операционной позволит увеличить количество операций на головном мозге, позвоночнике, проводимых специалистами института», — подчеркнула Стригункова.

Руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе, в свою очередь, подчеркнул, что операционная оснащена оборудованием последнего поколения. В частности, микроскоп позволяет во время хирургического вмешательства видеть мельчайшие ткани и сосуды головного мозга.

Лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имении М. Ф. Владимирского проводится бесплатно, напомнили в Минздраве Подмосковья. Направление пациентам выдает лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в поликлиники и амбулатории региона ежедневно обращаются двести тысяч человек.