Медосмотр 11 детей провели в Солнечногорске в рамках проекта «Доступная кардиология»
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Медицинский осмотр одиннадцати детей провели в Солнечногорске в рамках реализации проекта «Доступная кардиология», сообщили в Минздраве Подмосковья. В муниципалитет выехала главный детский кардиолог ведомства, глава детского кардиологического отделения НИКИ детства Альфия Дроздова.
Дроздова рассказала, что помимо медосмотра детей в округе вместе с местными врачами обсудили актуальную терапию и обозначили план лечения маленьких пациентов.
Кроме того, обсудили вопрос плановой госпитализации в институт и тему вакцинации детей.
Реализация проекта началась летом 2019 года. Первый выезд в рамках него был совершен в Серпухов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в течение этого года в области планируется сократить нехватку медиков.