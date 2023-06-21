Медосмотр 11 детей провели в Солнечногорске в рамках проекта «Доступная кардиология»

Медицинский осмотр одиннадцати детей провели в Солнечногорске в рамках реализации проекта «Доступная кардиология», сообщили в Минздраве Подмосковья. В муниципалитет выехала главный детский кардиолог ведомства, глава детского кардиологического отделения НИКИ детства Альфия Дроздова.

Дроздова рассказала, что помимо медосмотра детей в округе вместе с местными врачами обсудили актуальную терапию и обозначили план лечения маленьких пациентов.

Кроме того, обсудили вопрос плановой госпитализации в институт и тему вакцинации детей.

Реализация проекта началась летом 2019 года. Первый выезд в рамках него был совершен в Серпухов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в течение этого года в области планируется сократить нехватку медиков.