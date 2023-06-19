Андрей Воробьев заявил, что в течение года планируется заметно снизить нехватку медицинских кадров
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
К следующему году дефицит врачей в Подмосковье должен быть заметно сокращен. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в режиме ВКС с региональным правительством и главами муниципалитетов.
«Вчера, 18 июня, свой профессиональный праздник отмечали наши работники здравоохранения, это врачи, медбратья, медсестры, фельдшеры. 113 тыс. человек в нашей системе работает, и все мы прекрасно понимаем, насколько важна модернизация, качество здравоохранения», — сказал губернатор.
Андрей Воробьев поздравил медицинских работников и отметил, что накануне привлечение медицинских кадров обсуждалось с профильным блоком областного правительства. Глава региона подчеркнул, что заметно сократить дефицит кадров возможно, когда работает вся команда, когда к привлечению специалистов вместе с главными врачами и Министерством здравоохранения подключаются главы округов, создавая необходимые условия.