МОНИКИ будет сотрудничать в сфере донорства с одним из крупнейших в стране медицинских вузов

МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского будет сотрудничать с РНИМУ имени Н. И. Пирогова в части донорства. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Сотрудничество нацелено на популяризацию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Доноры, сдающие кровь в МОНИКИ, теперь могут сдать кровь для проведения HLA-типирования. Также они могут быть включены в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Вступить в регистр могут совершеннолетние граждане РФ без медицинских противопоказаний, которые являются регулярными безвозмездными донорами крови и компонентов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной детской поликлиники №2 в Ивантеевке.