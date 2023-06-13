Сорок семь медиков начали работать в сельских учреждениях Подмосковья с января

Сорок семь медицинских специалистов устроились на работу в сельские учреждения региона с января текущего года. Как отметили в Минздраве области, в общей сложности на этот год запланировано трудоустройство двух с половиной сотен медиков.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики при устройстве на работу в селах могут получить единовременную денежную выплату. Ее размер составляет до полутора миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно.

Для участия в программе нужно подать заявку. Сделать это можно в отделе кадров медучреждения. Актуальный список должностей представлен на сайте министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области по новым стандартам оформят еще сто поликлиник.