Сорок семь медиков начали работать в сельских учреждениях Подмосковья с января
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Сорок семь медицинских специалистов устроились на работу в сельские учреждения региона с января текущего года. Как отметили в Минздраве области, в общей сложности на этот год запланировано трудоустройство двух с половиной сотен медиков.
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики при устройстве на работу в селах могут получить единовременную денежную выплату. Ее размер составляет до полутора миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно.
Для участия в программе нужно подать заявку. Сделать это можно в отделе кадров медучреждения. Актуальный список должностей представлен на сайте министерства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области по новым стандартам оформят еще сто поликлиник.