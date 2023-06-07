Андрей Воробьев: в 2023 году по новым стандартам оформят еще сто поликлиник

В текущем году на территории Московской области планируется оформить по новым стандартам еще 100 поликлиник, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В 50 поликлиниках все мы уже сделали по новому стандарту, в этом году также будет плюс 100 поликлиник соответствовать всем необходимым требованиям», - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Он отметил, что в течение 5 лет новый стандарт будет внедрен и в стационарах региона. При строительстве или капитальном ремонте все палаты будут вмещать не более четырех мест, они будут с отдельным душем и другими удобствами.