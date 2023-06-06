Около 200 сотрудников роддомов прошли обучение по программе «Наставничество» с января

Около двухсот сотрудников подмосковных родильных домов и женских консультаций приняли участие в программе «Наставничество». Ее реализация ведется с января в рамках проекта «Наша женская консультация».

Как напомнили в областном Минздраве, опытные медики делятся с молодыми специалистами советами по работе, помогают им адаптироваться на новом месте и наладить связь с коллегами и пациентами.

В Подмосковье в женских консультациях внедряется единый стандарт работы. В учреждениях проводятся ремонтные работы и создаются условия для комфортного пребывания будущих мам.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, как реализуется программа по обновлению стационаров.