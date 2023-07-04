Развитие инноваций в медицине обсудили на круглом столе в МОНИКИ

Фото: [ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ]

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского состоялся круглый стол, на котором обсудили современные достижения и актуальные вопросы развития науки.

Участие в мероприятии приняли представители МОНИКИ и правительства Подмосковья, в том числе первый зампред областного Минздрава Евгений Кустов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках заседания, которое открыл директор института Константин Соболев, также обсуждалась возможность масштабирования взаимодействия между участниками исследовательского и инновационного процессов.

Круглый стол позволил наметить новые точки роста и развития по всем направлениям деятельности Московского областного научно-исследовательского клинического института, отметили в министерстве здравоохранения Подмосковья. Также участники заседания определили меры, которые в будущем смогут стимулировать инновационную деятельность.

Сейчас в МОНИКИ активно развивается научное направление, в том числе продолжает расширяться референсный центр морфологической диагностики, регистрируются патенты на изобретения и проводятся медико-генетические исследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки врачей. Глава Московской области подчеркивал, что работа в первичном звене здравоохранения является одной из самых сложных.