Андрей Воробьев: в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей

Работа в первичном звене здравоохранения является одной из самых сложных в медицине, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогам визита в детскую поликлинику № 2 в Ивантеевке, которая в апреле открылась после ремонта.

«Через поликлиники каждый день проходят сотни человек. Мы постоянно ищем способы помочь нашим врачам, как-то облегчить их повседневные дела. Для этого постоянно разрабатываем и совершенствует наши меры поддержки», — подчеркнул глава региона.

Воробьев рассказал, что в этом году в поликлинику в Ивантеевке по программе «Приведи друга» устроился один специалист. Участковый педиатр Алина Барашкина пригласила работать в медучреждение свою бывшую одногруппницу. Врач отметила, что получила все выплаты в срок.

Всего за последний год в поликлинику привлекли семь врачей, четверо из которых — участковые педиатры, подчеркнул губернатор Подмосковья.

На встрече с врачами глава Московской области также сообщил, что здание взрослой поликлиники будет капитально отремонтировано в 2024 году.