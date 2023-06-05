Развлечения перенести: медик рассказал, как организовать отдых на море с ребенком, не навредив здоровью

В идеальной аптечке, необходимой для путешествия с ребенком на море, должны быть жаропонижающее, обезболивающее и препараты от аллергии. Об этом рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

По информации специалиста, до поездки лучше сводить ребенка на прием к педиатру. Врач проверит общее состояние здоровья, оценит все риски путешествия на море и даст рекомендации по режиму, который будет наиболее полезным для ребенка.

«Очень важно правильно собрать аптечку в дорогу. С собой нужно взять средства от диареи, жаропонижающие, спазмолитики, а также лекарства от аллергии и противорвотные препараты», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, уточняет он, в аптечку необходимо положить солнцезащитный крем с SPF не менее 50, увлажняющие кремы, средства для лечения солнечных ожогов, топический глюкокортикостероид в форме крема и наружные препараты, ускоряющие процессы заживления кожи. Не стоит забывать и про специальные средства от укусов насекомых.

«Уже на море ребенка нужно адаптировать постепенно, увеличивая время нахождения в воде и избегая избыточного пребывания на солнце в наиболее активные часы (с 11:00 до 16:00). Развлекательную программу (аквапарки, аквариумы, парки аттракционов) лучше перенести на вторую часть поездки, когда детский организм окончательно привыкнет к новым условиям», — советует медик.

Напомним, ранее педиатр рассказала о редком заболевании, вызванном укусом клеща.