Сомнолог Ковальзон перечислил опасные последствия недосыпа

Более половины населения планеты страдают хроническим недосыпом. Тем не менее от природы человеку требуется восьмичасовой ночной отдых. По словам врача-сомнолога Владимира Ковальзона, недосып ускоряет развитие заболеваний мозга, в том числе онкологию и болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что, согласно результатам последних исследований, между сном и формированием иммунитета существует прямая связь, поскольку во время сна происходят процессы в организме. Которые мешают во время бодрствования.

По его мнению, в таком состоянии проходит активное очищение организма.

Врач пояснил, что сами по себе болезни мозга, включая онкологию или болезнь Альцгеймера не связаны с длительностью сна, однако недосып может подтолкнуть развитие данных заболеваний. Таким образом, недосып является не причиной, а увеличителем рисков различных заболеваний.