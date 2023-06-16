Свыше 170 сотрудников МОНИКИ получили благодарственные письма за вклад в здравоохранение Подмосковья

Как сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья, в преддверии Дня медицинского работника 174 сотрудника института были отмечены благодарностями за вклад в здравоохранение региона, высокий профессионализм и добросовестный труд.

На торжественной церемонии награждения директор МОНИКИ подчеркнул, что благодаря сотрудникам институт продолжает работать на самом высоком уровне и внедрять в науку и медицину высокие технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по повышению комфорта больниц и модернизации скорой помощи.