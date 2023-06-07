В течение ближайших пяти лет в стационарах Московской области внедрят новый стандарт

«Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение пяти лет – это большая масштабная работа. Смысл ее заключается в том, что при строительстве нового или капитальном ремонте существующих, во всех палатах будет не более четырех мест и, соответственно, отдельный душ и удобства», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Глава региона также поручил Министерству здравоохранения Московской области обратить внимание на питание пациентов.

«Это не тема, которая, что называется «фонит», но тема, которая важна. И я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей», – сказал Воробьев.

Большое внимание уделяют в регионе и модернизации скорой помощи. Андрей Воробьев отметил, что ее работа всегда на виду.

«Мы знаем, что скорая помощь должна прибывать по стандарту за 20 минут, а неотложная помощь, когда нет риска жизни, соответственно – в течение 2 часов. Ковид показал, что без модернизации скорой помощи нам сложно будет удовлетворить все запросы, спасти жизни», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что количество автомобилей скорой помощи увеличили в регионе с 600 до 1000, а количество неотложек выросло более чем в два раза – с 600 машин до 1300.