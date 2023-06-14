Свыше 30 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье в этом году

Более тридцати тысяч литров донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала этого года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как подчеркнула главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, собрать такое количество удалось благодаря неравнодушным жителям Подмосковья. Большинство доноров сдают кровь на безвозмездной основе, отметила она.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для лечения пациентов с сильной кровопотерей, ожогами и травмами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, онкологическим больным и новорожденным с патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров каждый день с 08:00 до 14:00. Узнать подробную информацию можно на сайте или по телефону 8-495-305-77-00.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что сегодня отмечается Всемирный день донора крови.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в этом году по новым стандартам будут оформлены еще сто поликлиник Московской области.