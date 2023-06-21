Травматологи и ортопеды Подмосковья обсудили актуальные вопросы на съезде в Ногинске

Подмосковные травматологи и ортопеды обсудили актуальные вопросы отрасли на съезде, который прошел в Ногинске. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В рамках мероприятия обсуждались современные формы оказания медпомощи жителям региона. Участники поделились опытом, разобрали ряд клинических случаев и рассмотрели методы лечения патологий.

Отмечается, что в съезде принимали участие представители МОНИКИ имени Владимирского, в том числе главный травматолог министерства, глава отделения травматологии и ортопедии Дмитрий Шавырин.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что в области в этом году планируется сократить нехватку медиков в учреждениях здравоохранения.