Больница в Красногорске на реконструкции: что кардинально поменяется в палатах и операционных

В Красногорске продолжается капитальный ремонт 12‑этажного стационара, возведенного в 1980‑е годы. По словам руководителя проекта от генподрядчика ООО «2Б проект» Максима Грошкова, демонтажные работы в одном крыле здания планируют завершить к сентябрю–октябрю.

Сейчас порядка 60 рабочих разбирают перегородки и полы, снимают инженерные сети, оставляя лишь несущие конструкции. Во втором крыле по‑прежнему оказывают медпомощь.

После окончания работ в первой части здания отделения переедут в обновленные помещения, и подрядчик приступит к ремонту второй половины. Согласно планам, в стационаре появятся палаты на 1–3 человека — каждая со своим санузлом. Здание оснастят центральной приточно‑вытяжной вентиляцией с функциями обогрева и охлаждения, полностью заменят системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В хирургических отделениях оборудуют малые операционные, а также создадут современный оперблок на 14 операционных.

Как отметила заведующая первым кардиологическим отделением Светлана Роюк, капремонт проводят при поддержке Минздрава региона и руководства Красногорска. Цель — сделать больницу одной из лучших в Московской области.