«Лучше не провоцировать проблему»: жительнице Пушкино отремонтировали квартиру после засора канализации

В Пушкино провели ремонт в квартире жительницы одного из домов после того, как ее жилье оказалось затоплено канализационными стоками. Причиной стал засор в системе водоотведения.

Встреча с пострадавшей и другими жильцами дома на 3-ем Акуловском проезде состоялась во вторник, 9 июня. Участие в ней принял депутат Московской областной Думы Михаил Ждан. Поводом для обращения на портал «Добродел» послужила серьезная проблема: квартира, расположенная на первом этаже, регулярно страдала от подтопления нечистотами. В какой-то момент ситуация стала критической — стоки начали попадать внутрь жилого помещения.

Как отметил Михаил Ждан, основная причина сложившегося положения — низкая культура некоторых жильцов в обращении с канализационной системой. При этом депутат подчеркнул, что муниципальная управляющая компания МБУ «ЖЭУ Пушкино» старается оперативно реагировать на такие инциденты. В подъездах размещаются информационные листовки с правилами пользования канализацией. Однако, к сожалению, проблема повторяется вновь и вновь.

«Из канализации вытаскивают подгузники, средства личной гигиены и прочее. Если смывать все это в канализационную систему, засоры становятся ожидаемо регулярным явлением», — добавил Михаил Ждан.

Пострадавшей жительнице провели компенсационный ремонт. Но, как заметил депутат, гораздо разумнее не доводить до таких ситуаций, чем потом устранять их последствия.