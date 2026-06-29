Перерасчет за горячую воду без заявления: в Госдуме заявили, что с 1 июля вводится новый порядок

С первого дня лета в России вступает в силу правило, которое многим покажется почти фантастическим: возврат переплаты за горячую воду теперь возможен без единого заявления. Раньше все было иначе — ты уезжал в отпуск на две недели, а дома тебя ждала квитанция с полной суммой, будто ты все это время принимал душ по три раза в день. Чтобы исправить несправедливость, приходилось собирать билеты, справки из гостиниц или другие доказательства отсутствия, писать заявление в управляющую компанию и ждать, пока бухгалтерия соизволит сделать пересчет. Многие просто махали рукой — проще заплатить, чем тратить время на эту бюрократическую волокиту. Об этом сообщает NEWS.ru .

Но с 1 июля цепочка обязательств разворачивается в другую сторону. Теперь ответственность за перерасчет перекладывается на самих исполнителей коммунальных услуг — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Депутат Алексей Говырин пояснил, что они обязаны самостоятельно отследить ваше временное отсутствие и скорректировать начисления, не дожидаясь вашей инициативы. Механизм пока остается за кадром — как именно компания узнает, что вас не было, если вы не сообщили, — но суть ясна: инициатива исходит не от жильца, а от поставщика услуги. Это серьезный сдвиг в логике, где раньше всегда требовали подтверждений от потребителя.

Он раскрыл, что это изменит для обычного человека. В первую очередь — время и нервы. Не нужно заранее планировать визит в офис УК, не нужно хранить посадочные талоны и объяснять оператору, почему вы отсутствовали. Просто возвращаетесь домой, открываете платежку и видите, что сумма за горячую воду уже уменьшена на дни вашего отъезда. Автоматически, без лишних движений. Конечно, не все верят, что компании станут добровольно уменьшать свои доходы, но теперь это не вопрос доброй воли — это законодательная обязанность. Если перерасчет не сделают, вы сможете пожаловаться, и санкции для нерадивых исполнителей уже прописаны.

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